Калуга, 19 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Калуге два 18-летних местных жителя обвинены правоохранителями в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области

40. мвд. рф Наркотики

Установлено, что обвиняемые в августе 2021 года вступили в организованную группу и приобрели более 180 граммов наркотических средств, которые пытались сбыть через закладки с использованием интернета. Молодые люди были задержаны сотрудниками полиции, наркотики изъяты. Уголовное дело направлено в суд.

18-летним калужанам грозит до 20 лет лишения свободы.