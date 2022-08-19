В Калуге будут судить двух молодых горожан за попытку сбыть наркотики
Калуга, 19 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Калуге два 18-летних местных жителя обвинены правоохранителями в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области
40. мвд. рф
Наркотики
Установлено, что обвиняемые в августе 2021 года вступили в организованную группу и приобрели более 180 граммов наркотических средств, которые пытались сбыть через закладки с использованием интернета. Молодые люди были задержаны сотрудниками полиции, наркотики изъяты. Уголовное дело направлено в суд.
18-летним калужанам грозит до 20 лет лишения свободы.