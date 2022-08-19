Москва, 19 августа 2022, 12:40 — REGNUM Бой между российским боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом перенесён из-за травмы российского спортсмена. Об этом 19 августа сообщает портал Boxing Scene.
Отмечается, что первоначально планировалось, что бой пройдёт 29 октября. Но теперь его перенесли на начало 2023 года.
Поединок в полутяжёлом весе должен состояться за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF).
19 июня Бетербиев победил американца Джо Смита — младшего техническим нокаутом во втором раунде. В результате он объединил чемпионские титулы по версиям WBO, WBC и IBF в весовой категории до 79,38 кг.
Всего на счету 37-летнего российского боксёра 18 побед (18 — нокаутом) и ни одного поражения. У 31-летнего Ярда 22 победы (21 — нокаутом) и два поражения (одно – нокаутом).
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