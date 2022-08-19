Москва, , 12:40 — REGNUM Бой между российским боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом перенесён из-за травмы российского спортсмена. Об этом 19 августа сообщает портал Boxing Scene.

Артур Бетербиев Tofight.ru

Отмечается, что первоначально планировалось, что бой пройдёт 29 октября. Но теперь его перенесли на начало 2023 года.

Поединок в полутяжёлом весе должен состояться за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF).

19 июня Бетербиев победил американца Джо Смита — младшего техническим нокаутом во втором раунде. В результате он объединил чемпионские титулы по версиям WBO, WBC и IBF в весовой категории до 79,38 кг.

Всего на счету 37-летнего российского боксёра 18 побед (18 — нокаутом) и ни одного поражения. У 31-летнего Ярда 22 победы (21 — нокаутом) и два поражения (одно – нокаутом).

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