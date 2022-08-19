Москва, 19 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Если курс российской национальной валюты вернется к 50 рублям за доллар, то вывод валюты из России может снова начать расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в июне 2022 года жители РФ вывели за рубеж рекордный с 2018 года объем валюты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Жители РФ покупали валюту и в марте, и в июне. Практика скупки доллара в России связана с моделью нашей экономики (постоянная девальвация рубля для компенсации неэффективной экономики). А выводили активнее за рубеж из-за рисков того, что «мост Россия — Запад» закроется, и больше выводить не дадут. Также на увеличение вывода валюты влияют высокие комиссии за хранение валюты в России и риски заморозки, — сказал Головченко. — Думается, что сейчас выводить будут меньше. Причин несколько. Во-первых, все, кто хотел вывести, уже это сделали; во-вторых, комиссии за вывод сейчас крайне высокие. В-третьих, курс рубля немного подрос. Но при возможном возврате курса к 50 рублям за доллар думается, что вывод валюты снова начнет расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года жители РФ разметили на депозитах в зарубежных банках 266,1 млрд рублей.