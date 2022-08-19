Казань, 19 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Казани состоится международный фестиваль иллюстрации «Астра». Он пройдёт впервые, для участия в конкурсе поступили заявки от 188 авторов, которые иллюстрируют книжные и медийные издания. Лучшие работы будут представлены на выставке, сообщается на сайте администрации Казани.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юные художники

I Международный фестиваль иллюстрации «Астра» будет проходить 27 — 28 августа на грантовые средства президентского фонда. Его участниками станут книгоиздатели, искусствоведы, писатели, а также молодые художники-иллюстраторы и авторы зинов (любительских малотиражных изданий).

В преддверии очного этапа проекта состоялся заочный отбор творческих работ. Организаторы сообщают, что поступили заявки от 188 авторов из разных регионов России и пяти стран (Армении, Белоруссии, Великобритании, Италии, Эстонии). По итогам работы жюри был составлен лонг-лист из 44 участников, чьи работы будут представлены на тематической выставке.

Помимо этого, на фестивале будут названы победители в четырёх номинациях: «Лучшая книжная иллюстрация», «Лучший иллюстрированный материал в СМИ», «Лучшая коммерческая иллюстрация», «Лучший авторский проект» (неизданные проекты и другие форматы — комиксы, зины, книги художников).

В рамках фестиваля состоятся выставка-ярмарка иллюстраций, мастер-классы, встречи с известными художниками и лекции специалистов, круглый стол по вопросам художественного образования.

Отметим, что ранее в соседней Чувашии на средства регионального гранта стартовал масштабный художественно-туристический проект. Как сообщало ИА REGNUM , его результатом станет создание членами союза художников альбома-путеводителя и тематической выставки. В качестве иллюстраций выступят живописные и графические работы, созданные местными художниками на пленэрах.

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