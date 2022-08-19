Череповец, Вологодская область, 19 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Череповца отобрала двух кандидатов — действующего градоначальника Вадима Германова и главу череповецкого городского отделения движения «Деловая Росси» Дмитрия Монахова. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Vologda-oblast.ru Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

«По итогам заседания комиссия единогласно приняла решение рекомендовать Череповецкой гордуме назначить на должность мэра Вадима Германова. Вадим Евгеньевич представил глубокое знание проблем города, перспектив и стратегий развития Череповца. Он погружён в вопросы, понимает источники финансирования и пользуется полной поддержкой правительства области», — написал губернатор.

Решение о назначении мэра примет новый созыв Череповецкой городской Думы в сентябре.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Вадим Германов был избран Думой Череповца на должность мэра в октябре 2019 года.