* Талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 12:37 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили молодых людей в афганской провинции Забуль, что вывешивание афганского триколора на магазинах, улицах и домах будет стоить им жизни. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

Это предупреждение талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали 18 августа, в то время как жители провинции Забуль готовятся к празднованию 133-й годовщины независимости страны.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали от жителей Забуля категорически воздержаться от вывешивания флага прежнего правительства над магазинами и домами и размещения его в социальных сетях.

Источники добавляют, что радикалы заявили, что любой, кто вывесит трёхцветный флаг, поплатится жизнью. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратились к жителям Забуля с призывом вывесить белые флаги движения в день независимости.

Напомним, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили несколько молодых людей в провинциях Нангархар и Кунар за то, что они использовали афганский триколор.