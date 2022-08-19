Санкт-Петербург, 19 августа 2022, 12:39 — REGNUM Специалисты СПб ГУП «Водоканал Петербурга» локализовали вытекание воды на Кузнецовской улице Северной столицы. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе предприятия.
Ранее о розливе воды сообщили в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». Очевидец поделился кадрами, как холодная вода вытекла на тротуар и проезжую часть. Как сообщают в пресс-службе «Водоканала» вытекание произошло на домовом вводе диаметром 100 мм.
Отметим, что к полудню бригада локализовала вытекание. Абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.
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