Санкт-Петербург, 19 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Специалисты СПб ГУП «Водоканал Петербурга» локализовали вытекание воды на Кузнецовской улице Северной столицы. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

Ранее о розливе воды сообщили в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». Очевидец поделился кадрами, как холодная вода вытекла на тротуар и проезжую часть. Как сообщают в пресс-службе «Водоканала» вытекание произошло на домовом вводе диаметром 100 мм.

Отметим, что к полудню бригада локализовала вытекание. Абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.