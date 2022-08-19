Севастополь, , 12:33 — REGNUM Более 30 единиц техники, в том числе 12 кораблей и судов должен получить Черноморский флот РФ в 2022 году. Об этом заявил врио командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов 19 августа.

Работа Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Идет планомерное наращивание качественного и количественного состава. Одной из главных задач стало наращивание боевого потенциала флота. В соответствии с планом деятельности в этом году запланирована поставка 12 кораблей и судов, 21 единица специальной техники — это и авиационная, и сухопутная техника», — цитирует Соколова ТАСС.

Соколов также заявил, что Черноморский флот успешно выполняет задачи, поставленные в ходе специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно о назначении временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом вице-адмирала Виктора Соколова. До назначения он занимал пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.

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