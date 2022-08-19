Севастополь, 19 августа 2022, 12:33 — REGNUM Более 30 единиц техники, в том числе 12 кораблей и судов должен получить Черноморский флот РФ в 2022 году. Об этом заявил врио командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов 19 августа.
Соколов также заявил, что Черноморский флот успешно выполняет задачи, поставленные в ходе специальной военной операции.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно о назначении временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом вице-адмирала Виктора Соколова. До назначения он занимал пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.
Читайте ранее в этом сюжете: Врио командующего Черноморским флотом назначен Виктор Соколов