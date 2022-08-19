Москва, 19 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В России дети-школьники провели все летние каникулы дома или в городе. Об этом заявили 33% родителей, приводит результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Эльза Зяббарова Летний отдых

Летом жили на даче или в деревне дети 29% родителей. Отправили ребенка отдыхать на море 17%. в оздоровительный лагерь — 11%. Организовали детям-школьникам туристическую поездку по России 9%.

За границей в летний период побывали дети 2% опрошенных. Школьный лагерь посещали дети 2% родителей. У 6% респондентов школьники отдыхали у родственников, в санатории, спортивном лагере и в других местах.

Опрос проведён 10–18 августа 2022 года. Опрошены 1600 родителей детей школьного возраста старше 18 лет в 375 насел`нных пунктах РФ.

Ранее сообщало, в мае 2022 года 41% родителей в России признались, что их дети-школьники проведут все все летние каникулы дома.

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