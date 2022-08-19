Сеул, 19 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал улучшить условия работы полиции и гарантировать ее нейтралитет. Об этом, как сообщает Yonhap News, южнокорейский лидер заявил 19 августа в ходе церемонии выпуска 2280 офицеров Центральной полицейской академии.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Я сделаю все возможное, чтобы улучшить отношение к полиции, чтобы наши полицейские могли с гордостью выполнять свою работу», — сказал Юн.

Президент также пообещал принять ряд мер, включая повышение заработной платы, справедливое продвижение по службе и государственную поддержку для укрепления безопасности на местах.

«Теперь мы должны создать институты и системы, чтобы вы могли переродиться в полицию, которой доверяют люди», — добавил южнокорейский лидер.

Глава государства призвал смело расстаться со старыми обычаями и создать систему управления полицией в соответствии с прозрачными и демократическими процедурами.