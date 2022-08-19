Кишинёв, , 12:28 — REGNUM В Кишинёве оппозиционная партия «Шор» 19 августа вывела сторонников на акцию протеста возле здания генеральной прокуратуры. Трансляцию с места ведёт пресс-служба партии.

Протесты в Кишинёве Bertramz

Сообщается, что протестующие выступают против ареста одного из лидеров партии Марины Таубер. Активисты считают, что власти преследуют её по политическим мотивам.

«Юстиции справедливой в Республике Молдавия нет, — сказала одна из участниц митинга. — Марина Тауберг сидит за то, что она якобы поставила подпись в отчёте. За это в тюрьму не сажают».

Участники акции скандируют: «Марина, мы с тобой». Протестующие также выражают недовольство политикой властей и обвиняют их в экономическом кризисе, разразившимся в республике.

Напомним, лидер партии «Шор» Илан Шор, скрываясь за границей, ранее призывал оппозиционные силы Молдавии объединиться для «свержения» власти в стране. Его партия и другие оппозиционеры обвиняют руководство республики в резком ухудшении экономической ситуации. В июле Таубер арестовали по делу о незаконном финансировании партии.