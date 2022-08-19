Донецк, 19 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 11:50 сотрудники республиканского представительства зафиксировали удар с позиций в Орловке. По Киевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Горловка обстрелян украинскими формированиями.