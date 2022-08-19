Сургут, Югра, 19 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) суд запретил эксплуатировать самолет малой авиации СП-38УТА. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Прокурорская проверка установила, воздушное судно СП-38УТА, принадлежащее ООО «Сибирский проектный институт» и переданное в аренду некоммерческому партнёрству авиационный клуб «СургутАвиа», эксплуатировался без сертификата лётной годности.

Суд запретил эксплуатировать самолёт до получения сертификата лётной годности.

Отметим, что в июне пилота клуба «СургутАвиа» привлекли к административной ответственности за полёт без уведомления территориального органа аэронавигации.