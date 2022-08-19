Уфа, 19 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Четыре проекта из Башкирии победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом 19 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что в 2022 году в этом конкурсе победителями стали город Агидель с проектом «От истоков к современности — возрождение староречья Апаиш», город Ишимбай с проектом «Сердце города Ишимбая — возрождение Центрального парка», город Янаул с проектом «Культура малого города: активация центра Янаула» и город Дюртюли с проектом «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана».

Хабиров отметил, что для каждого из четырех победителей 2022 года успех этого года в конкурсе является не первым.

Глава региона отметил, что с 2019 года в этом федеральном конкурсе побеждали 17 башкирских городов и три исторических поселения.

«Это позволило привлечь в республику более 1,8 млрд рублей федеральных средств, 335 млн рублей из которых — в этом году. А главное — создать действительно комфортные территории, которые интересны самим горожанам и туристам», — сообщил он.