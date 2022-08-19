Кемеровская область, 19 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Кемеровской области нужна единая программы презентации вузов для привлечения абитуриентов со всей России и зарубежья. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Экономике Кузбасса нужны молодые специалисты. У нас есть прекрасная база для обучения по разным направлениям. Мы создаем кластеры мирового уровня, только в модернизацию КузГТУ будет вложено 2 млрд рублей, — сказал Цивилёв во время встречи с ректором Кузбасского государственного технического университета Алексеем Яковлевым. — Будущим студентам страны нужно продемонстрировать, какими техническими возможностями обладают вузы Кузбасса, какие созданы лаборатории для исследовательской деятельности. Необходимо сделать презентации об условиях проживания и отдыха в Кузбассе. Работу по привлечению студентов на следующий учебный год нужно начинать уже с 1 сентября».

По данным Яковлева, в этом году 15% первокурсников — студенты других регионов: Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края, Тува и Коми. Ещё 11 аспирантов и 97 бакалавров из Китая первый год будут обучаться в дистанционном формате.