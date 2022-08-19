Джакарта, , 12:24 — REGNUM В Индонезии 38-летний альпинист пропал без вести после празднования 77-й годовщины независимости на вершине горы Бавакараенг на Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Спасатели разыскивают пострадавших, которые являются членами сообщества любителей природы.

В последний раз альпиниста видели на постах 8 и 7 на склонах горы Бавакараенг.

Ранее 2065 альпинистов поднялись на гору Бавакараенг, чтобы отметить 77-й день независимости Индонезии. Всего в долине Рамма проживает 1227 человек, а на горе Бавакараенг — 788 человек.