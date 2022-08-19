Барнаул, 19 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Известие о том, что российским авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских самолетах, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. По его словам, нет ничего плохого в том, чтобы летать в зарубежные страны на отечественных самолётах.

Yarregion.ru Самолет

«Другое дело, что Як-42 — наверное, не лучший вариант для этого. Данная модель самолета является устаревшей, давно уже не производится и практически не эксплуатируется, а значит, могут возникнуть проблемы как с запчастиями, так и с летчиками, имеющими необходимые навыки управлению этим самолетом.

Другое дело, что с учётом текущей политической и экономической ситуации нам надо существенно увеличить производство SSJ-100, по максимуму заменив иностранные компоненты отечественными, а также наконец запустить серийное производство МС-21. Вот тогда уже можно будет спокойно летать за рубеж, не боясь никаких санкций и конфискаций», — пояснил парламентарий.

Напомним, ранее о том, что организация «АТ-Лизинг» предложила российским авиакомпаниям взять в лизинг советские самолеты Як-42Д, что позволит осуществлять рейсы за рубеж без опасения санкций, информировали «Известия».

Читайте также: Российским авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских самолетах