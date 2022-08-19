Москва, 19 августа, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Мурманский транспортный узел является одним из приоритетных инфраструктурных проектов России и крайне актуальным в условиях оказываемого на страну санкционного давления. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов в ходе заседания, посвящённого строительству объектов в рамках развития Мурманского транспортного узла.

Pepijn Schmitz Здание правительства России

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Андрей Белоусов призвал к неукоснительному соблюдению сроков реализации проекта.

«За счёт внебюджетных средств осуществляется строительство угольного терминала «Лавна». В настоящее время в полном объёме завершено проектирование, получена необходимая разрешительная документация. Усиленными темпами ведутся работы по гидротехническим сооружениям и строительству основных объектов складской зоны и железнодорожного фронта. Общая строительная готовность составляет 46%», — указано в сообщении на сайте пресс-служб правительства России.

Участники заседания также обсудили дополнительное финансирование строительства ближних железнодорожных подходов к терминалу из-за удорожания материалов, которые повлекли за собой корректировку проектно-сметной документации. Минтрансу, Минстрою и Минфину поручено найти совместное решение данного вопроса с учётом соблюдения первоначальных сроков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. В плане развития СМП до 2035 года — более 150 мероприятий, направленных на развитие российского арктического маршрута.

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