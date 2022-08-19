Москва, 19 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Срок дисквалификации тренера московского ЦСКА Мурата Искакова сокращён с трёх матчей до двух. Такое решение принял апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС), 19 августа сообщает пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА

«Апелляционный комитет РФС по итогам обращения ПФК ЦСКА сократил срок дисквалификации тренера нашей команды Мурата Искакова с трёх матчей до двух», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Искаков, кроме игры с «Зенитом», пропустит матч с «Ахматом».

Искаков был дисквалифицирован за нецензурную лексику и оскорбления в адрес арбитров матча четвёртого тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» (4:1).