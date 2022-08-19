Элиста, , 12:22 — REGNUM Сильный ветер, с порывами до 25 метров в секунду, прогнозируется на территории Калмыкии 20, 21 и 22 августа. Также 19 и 20 августа в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Калмыкия.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Спасатели распространили предупреждение о сильном восточном ветре — согласно прогнозу синоптиков, опасность будет сохраняться все выходные и в начале новой недели.

«Прогнозируются возникновения происшествий, связанных с порывами линий электропередач, повреждением кровли зданий, повалом деревьев, отключением трансформаторных подстанций, в результате перехлеста проводов», — предупредили в МЧС.

Также в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью: оно будет действовать 19 и 20 августа в северных районах (Юстинский, Кетченеровский районы), в центральном районе (Яшкульский район), в юго-восточных районах (Черноземельский, Лаганский районы).

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение действует в Сочи, в Крыму 18 августа прошли проливные дожди и был зафиксирован смерч. В Рязанской области тушат масштабные природные пожары.