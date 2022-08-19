Ульяновск, 19 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области разработан законопроект о компенсации выпадающих доходов поставщикам воды и тепла. По мнению разработчиков, это позволит ввести льготные тарифы для 170 тыс. жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба парламента по итогам по итогам работы профильного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

На рассмотрение внесён законопроект о введении с 2023 года льготных тарифов на тепло, услуги водоснабжения и водоотведения, что позволит жителям ряда муниципалитетов оплачивать коммунальные услуги ниже их себестоимости. Отмечается, что в случае принятия решения тарифная разница поставщикам энергоресурсов будет компенсироваться из областного бюджета.

Разработчики законопроекта ссылаются на изношенность коммунальных сетей, которая в системе теплоснабжения превышает 85%, канализации — 50%, в водопроводной системе — 70%. Отмечается, что потери при транспортировке могут достигать 37%, в результате затраты на услуги остаются высокими и приводят к убыточности «ресурсников», так как их фактические расходы не могут быть полностью заложены в тарифы из-за федеральных ограничений.

Авторы законопроекта предлагают компенсировать недополученные доходы за счёт региональных субсидий. Речь идёт о муниципалитетах, где реальный тариф превышает установленный предельный индекс. По расчётам, в сфере теплоснабжения льготный тариф может быть введён в 16 муниципальных образованиях, по водоснабжению — в 12.

По словам главы агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Алексея Филина, это коснётся 170 тыс. жителей региона, расходы оцениваются в 465 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области на подготовку отопительному сезону 22/23 направят почти 990 млн рублей. Ремонтная кампания корректируется на основе гидравлических испытаний и выявленных дефектов.