Пермь, , 12:21 — REGNUM В Перми на время съёмок фильма «Фрау» закроют ряд улиц для движения транспорта, сообщили пресс-лубе городской администрации.

Кинолента Abali.ru

Во второй половине дня 21 августа ограничение введут на улицах Петропавловская и Окулова (от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской). Снова ул. Окулова, но уже на участке от улицы Монастырской до улицы Крисанова, закроют с утра и до обеда 24 августа.

Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты заранее и выбирать пути объезда.

Стоит отметить, режиссёром и сценаристом ленты «Фрау» является пермячка Любовь Мульменко. «Фрау» — фильм о любви и расставании. Герои переживают свои внутренние кризисы. Съёмки в Перми продлятся до конца августа.