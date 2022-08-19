Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия, 19 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Один из проектов Карачаево-Черкесии по благоустройству общественных пространств стал победителем во всероссийском конкурсе и получит 85 млн рублей на его реализацию. Речь идет о проекте центрального парка в городе Усть-Джегута.

Телеграм-канал главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова Парк в городе Усть-Джегута

Проект был разработан компанией «Ярус» и специалистами центра «Мой бизнес», сообщил глава республики Рашид Темрезов. Он поблагодарил за организацию работы всю команду и главу района Марата Лайпанова.

В проект реконструкции парка включены работы по «созданию совершенно нового ландшафтного дизайна». Здесь появятся зона фонтана в этническом стиле, детская площадка, тематические зоны отдыха, рекреации и Wi-Fi, сообщил Темрезов в своем телеграм-канале. По его словам, зона отдыха будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Его реализация должна быть завершена к концу 2024 года.