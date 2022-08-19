Москва, 19 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовят законопроект о необходимости нанесения на банки и бутылки со спиртными напитками изображений, предупреждающих о вреде алкоголя, заявил замруководителя думской фракции Ярослав Нилов.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вместо повышения цен на алкоголь нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни.

Нилов напомнил, что сейчас подобные изображения наносятся на пачки сигарет, и такая мера признана эффективной.

«Снова готовим к внесению соответствующий законопроект — ранее подобная инициатива депутатов фракции ЛДПР не была поддержана думским большинством, но вода камень точит», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.

Читайте также: Запрещать ли алкоголь? Путин призвал пропагандировать здоровый образ жизни