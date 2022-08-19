Екатеринбург, 19 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге студент университета путей сообщения отдан под суд за дачу взятки преподавателю. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Курганской области уже завершено. По данным следователей, в марте 2021 года он передал доценту через посредника 30 тыс. рублей за подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы и за допуск студента к защите.

Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. А в отношении взяткополучателя продолжается расследование.

Добавим, в январе–июне в Свердловской области было зафиксировано 42 случая дачи взятки. По сравнению с тем же периодом 2021 года снижение произошло на 27,6%.