Донецк, 19 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Донецкий город Горловка обстрелян украинскими формированиями. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 11:35 зафиксирован удар из миномёта с позиций ВСУ в городе Дзержинск. По Никитовскому району Горловки боевики выпустили семь мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Донецк и Макеевку.