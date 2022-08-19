Рязань, 19 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Сухая гроза, вероятнее всего, стала причиной масштабных природных пожаров в Рязанской области.

ИА REGNUM Гроза

Об этом 19 августа со ссылкой на врио губернатора Павла Малкова, сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, причиной пожара является сухая гроза. Эти выводы можно сделать на основе двух фактов. Первый — гроза была зафиксирована, второй — пожар возник в тех местах, куда человеку очень сложно добраться», — цитирует руководителя области информагентство.

Точные причины будут установлены после локализации и ликвидации природных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту пожаров МЧС РФ возбудило уголовное дело.