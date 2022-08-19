Копенгаген, 19 августа 2022, 12:30 — REGNUM Крупнейший скандинавский авиаперевозчик SAS был вынужден отменить 1700 рейсов, запланированных на сентябрь и октябрь, из-за летней забастовки пилотов. Об этом 19 августа написал датский отраслевой журнал Check-In.

Самолёт авиакомпании SAS
Самолёт авиакомпании SAS
Jhz94

По сообщению издания, хотя летняя забастовка пилотов SAS завершилась через две недели, штатное расписание будет ограничено на несколько месяцев вперед. Изменения охватывают как направления в Европе, так и внутри скандинавских стран.

Менеджер по связям с общественностью SAS Александра Линдгрен Каукш заявила журналистам, что причина отмены рейсов кроется повышенном спросе и невыполненных обязательствах авиакомпании перед пассажирами.

«Но есть и задержки с поставками самолетов в SAS Link, что сказывается на нашей пропускной способности», — отметила она в интервью Check-In.