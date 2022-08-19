Ижевск, , 12:13 — REGNUM Уровень безработицы в Удмуртии во втором квартале текущего года упал до показателя 2,99%. Это на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Удмуртстата.

Объявление о поиске работы, 25 января 2021 года Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Численность работоспособного населения республики составила 729,3 тыс. человек, из которых 21,8 тыс. зарегистрированы безработными. 7,4 тыс. человек обратились за помощью при поиске работы, из них 6,9 тыс. не являются работающими в настоящее время. На конец июня официальный статус безработных имели 5,8 тыс. человек, это в 1,4 раза меньше, чем на ту же дату годом ранее.

В среднем возраст безработного гражданина составил 38 лет, однако каждый четвертый безработный не старше 25 лет. Более 40% безработных приостановили трудовую деятельность по собственному желанию, 8% — в связи с высвобождением сотрудников, сокращением штата, ликвидацией предприятия.

В среднем безработные ищут новое место для трудоустройства около пяти месяцев. Работодатели Удмуртии нуждаются в 19,6 тыс. работниках. Рабочие профессии составляют около 67,6% в структуре предлагаемых соискателям вакансий.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Приволжском федеральном округе выявили около 4,8 тыс. нарушений закона в сфере занятости населения. К административной и дисциплинарной ответственности за данные нарушения привлечено более 2 тыс. должностных лиц. По заявлениям, которые направили в суды прокуроры в интересах граждан, общий объем удовлетворенных исковых требований составил 535 тыс. рублей.

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