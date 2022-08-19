Донецк, , 12:12 — REGNUM Вооружённые украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Донецк и Макеевку. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сотрудники представительства зафиксировали в 11:25 две атаки с позиций украинских силовиков в Красногоровке и Орловке.

Первый удар был нанесён по Кировскому району Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 152 мм, второй удар — по Червоногвардейскому району Макеевки, выпущено пять снарядов калибра 152 мм.