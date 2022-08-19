Красноярск, , 12:11 — REGNUM В Красноярском крае 38-летний житель Богучанского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве 17-летнего юноши. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в Главном следственном управлении СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ завершено. По версии следствия, вечером 15 июня 2022 года в селе Чунояр пьяный мужчина пришёл в магазин к своей сожительнице, работавшей продавцом. Сельчанин хотел приобрести спиртное.

В магазине мужчина встретил 17-летнего юношу. Он вышел вместе с ним из магазина и вступил в словесный конфликт.

Ссора переросла в драку. Мужчина купил в магазине нож, пришёл в помещение СТО, где работал юноша, и нанёс ему несколько ударов. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался в помещении приёмного покоя.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство юноши в Красноярском крае вызвало большой общественный резонанс. 17 июня мужчина был заключён под стражу.

Напомним, за семь месяцев текущего года в Красноярском крае зарегистрировано 26 771 преступление, в том числе 147 убийств.

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