Стокгольм, 19 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Лидера Умеренных Ульфа Кристерссона не беспокоят политические разногласия, которые наблюдаются между партиями, входящие в возглавляемую им правую оппозицию. Об этом один из главных претендентов на пост премьер-министра Швеции заявил в интервью газете DN 19 августа.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Так, например, партия Кристерссона хочет сократить объем пособий на 2,1 миллиарда долларов и урезать отчисления в фонд страхования по безработице. Но ни Христианские демократы, ни Либералы не намерены это поддерживать, а Шведские демократы и вовсе хотят увеличить объемы страхования по безработице.

«Всю политику, которую мы намерены проводить, мы должны финансировать, это знают мои партнеры по межпартийному сотрудничеству. Я не слишком беспокоюсь об этом. Это не значит, что нам легко, но так бывает в политике», — заявил Кристерссон.

В интервью лидер оппозиции также освещает вопросы, по которым все четыре правые партии в основном согласны: борьба с преступностью, энергетическая политика и проблема иммиграции.