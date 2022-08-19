Брюссель, 19 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В онлайн-саммите «Крымской платформы» будет принимать участие генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«23 августа генсек НАТО примет участие во втором саммите «Крымской платформы» в онлайн-формате», — указывается в сообщении пресс-службы.

При этом ранее в украинском МИД заявили, что о своём участии в названном онлайн-саммите сообщили десятки государств и международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что любые попытки агрессии в отношении региона ударят по тому, кто их совершает, с гораздо более сильной отдачей и непоправимыми последствиями.