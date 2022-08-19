Анатолий Кошкин, 19 августа 2022, 13:09 — REGNUM Читая японскую прессу, знакомясь с комментариями японских политологов и публицистов по поводу ситуации на Украине, замечаю, что интерес в Стране восходящего солнца к событиям в далеком для японцев регионе падает. Хотя заинтересованность в том, чтобы «нелюбимая Россия, которая не отдает северные территории», была подольше вовлечена в военные действия в Европе и не могла укрепляться на востоке, да ещё в связке с Китаем, сохраняется.

Несварение
Несварение
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Конечно, мало кто верит в то, что Москва потерпит на Украине военное поражение и будет вынуждена «вернуть Киеву аннексированные Крым и Донбасс». Но верят в перспективу того, что русские, если и добьются поставленных целей специальной военной операции, то с немалыми потерями для своей страны. При этом японских политологов разочаровывает то, что, согласно данным опросов общественного мнения, подавляющее большинство российского народа поддерживает искоренение неонацизма в соседней Украине и готово терпеть невзгоды военной поры. Ибо расчет был на то, что подобно американской вьетнамской войне народ массово будет выходить на демонстрации протеста с требованием прекратить «агрессию».

Аналогия с вьетнамской войной приходит на ум и в связи с тем, что и там и тут, на Украине, крупные державы мира помогают более слабой стороне массированными поставками вооружения, включая тяжелое, что объективно затягивает военные действия и отдаляет достижение целей демилитаризации и денацификации. Конечно, находятся и такие, кто напоминает, что именно всемерная военно-техническая помощь СССР борющемуся народу Вьетнама позволила изгнать американцев из этой страны.

А вот автору статьи в японском издании Yahoo News Japan Ёдзи Камэяме ближе другая аналогия, а именно с советско-финской войной 1939–1940 годов. Он пишет:

«С момента начала военной спецоперации на Украине прошло более пяти месяцев. Это значительно больше, чем три месяца войны между СССР и Финляндией в период с 1939 по 1940 год, которая напоминает мне этот конфликт.
Свою роль в этом сыграло упорное сопротивление Украины, а также успешные поставки оружия из США. Америка и НАТО пытаются подготовиться к затяжным действиям, предполагая, что конфликт быстро не закончится».
Помощь Украине
Помощь Украине
(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Но сейчас не середина XX века, мы живем во взаимозависимом мире глобализации, когда «натуральное хозяйство» и автономизация экономики отдельного государства невозможны или весьма затруднительны даже в такой самодостаточной державе, как Россия. Это тем более справедливо для сравнительно небольших государств Европы или бедной сырьевыми ресурсами Японии.

По мнению автора статьи, не получится и, что называется, отсидеться в сторонке, занять нейтральную позицию.

«В этом смысле странно, что США и НАТО готовятся к долгосрочной борьбе. Тем не менее поддержка Киева и санкции против Москвы сопряжены со значительными издержками.
Я говорю о том, что западные страны готовы оплачивать эти расходы в долгосрочной перспективе. Безусловно, как член западного мира Япония также несет эти затраты. Между тем украинский кризис затрагивает всю мировую экономику. Избежать дефицита и высоких цен не получится независимо от того, примете ли вы чью-то сторону или сохраните нейтралитет», — убежден Камэяма.

Японский комментатор затрагивает различные аспекты последствий занятой «коллективным Западом» антироссийской политики санкций, различного рода эмбарго и рестрикций. При этом он задается вопросом, кому вредят антироссийские санкции?

Свой анализ Камэяма начинает с якобы устроенного Москвой и чуть ли не лично президентом РФ Владимиром Путиным надуманного «продовольственного кризиса». Автор разъясняет японцам:

«Первого августа при участии ООН и Турции Россия и Украина возобновили поставки зерна из Одессы в согласии с соответствующим соглашением…
В ходе обсуждения было решено, что мины, установленные украинскими военными в Одессе и других экспортных портах, будут обезврежены. Это хорошо для российской стороны.
Кроме того, будут сняты ограничения, затрагивавшие экспорт не только украинского, но и российского зерна, а также удобрений. Несмотря на пользу для Москвы, это также позитивно скажется на глобальной продовольственной безопасности. На долю России и Белоруссии приходится 15% мирового рынка химических удобрений.
Помимо зерна, ещё одной серьезной проблемой являются поставки российского газа, важного источника энергии для Европы. Дело в том, что из-за проверки и ремонта турбин на газопроводе «Северный поток», который идет из России в Германию через Балтийское море, объемы прокачки сократились».

Оценивая ситуацию, автор статьи считает, что за счет переговоров по поводу урегулирования экспорта зерна Москва пытается проделать брешь в западных санкциях. Дескать, она воспользовалась тем, что усиление ограничений оказывает негативное влияние на Европу и другие страны мира.

«Поскольку ситуация вокруг Украины не улучшается, сейчас обсуждается вопрос о том, действительно ли санкции против России приносят пользу», — признает Камэяма.
Шольц прибыл в Киев вместе с Макроном и Драги
Шольц прибыл в Киев вместе с Макроном и Драги
president.gov.ua

И такой вопрос задают многие, причем не только в далекой Японии. Признавая это, японский политолог приходит к важному заключению о том, что «в Европе начинает проявляться усталость от Украины». При этом он считает, что такая усталость накапливалась годами. А именно такие настроения наблюдались в течение восьми лет, прошедших после «аннексии» Россией Крыма в 2014 году и начала конфликта на востоке Украины, кульминацией которого стала нынешняя спецоперация. Еще одна важная констатация японского аналитика в том, что у народов мира, и особенно у европейцев, «экономические, социальные и международные политические потрясения, связанные с конфликтом, усилили чувство неуверенности в будущем».

Надо отдать должное прозорливости и глубине анализа японского политолога. Он не усматривает в событиях на Украине лишь локальный конфликт, якобы рожденный честолюбивым стремлением Путина, как подчас пишут на Западе, «восстановить Советский Союз». Камэяма называет происходящее «поворотным моментом в истории, который приведет к перестройке международной политики периода после холодной войны и, более того, мирового порядка», и призывает «успокоиться и окончательно докопаться до корней проблемы».

Как и многие другие японские авторы аналитических статей, Камэяма завершает свой анализ мыслью о том, как происходящее в мире может отразиться на его стране, Японии. Он считает, что происходящее на Украине создает опасность применения силы в других регионах. Традиционно допускается, что, например, Китай, вероятно, может планировать аннексию острова Тайвань.

«Что делать Японии? Углубилось ли сотрудничество Токио с США и Австралией до такой степени, что она сможет оперативно отреагировать? Необходимы открытые дискуссии», — заключает автор статьи.