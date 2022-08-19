19 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Японский политолог считает происходящее в мире «поворотным моментом в истории, который приведет к перестройке международной политики периода после холодной войны».

Анатолий Кошкин, , 13:09 — REGNUM Читая японскую прессу, знакомясь с комментариями японских политологов и публицистов по поводу ситуации на Украине, замечаю, что интерес в Стране восходящего солнца к событиям в далеком для японцев регионе падает. Хотя заинтересованность в том, чтобы «нелюбимая Россия, которая не отдает северные территории», была подольше вовлечена в военные действия в Европе и не могла укрепляться на востоке, да ещё в связке с Китаем, сохраняется.

Несварение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Конечно, мало кто верит в то, что Москва потерпит на Украине военное поражение и будет вынуждена «вернуть Киеву аннексированные Крым и Донбасс». Но верят в перспективу того, что русские, если и добьются поставленных целей специальной военной операции, то с немалыми потерями для своей страны. При этом японских политологов разочаровывает то, что, согласно данным опросов общественного мнения, подавляющее большинство российского народа поддерживает искоренение неонацизма в соседней Украине и готово терпеть невзгоды военной поры. Ибо расчет был на то, что подобно американской вьетнамской войне народ массово будет выходить на демонстрации протеста с требованием прекратить «агрессию».

Аналогия с вьетнамской войной приходит на ум и в связи с тем, что и там и тут, на Украине, крупные державы мира помогают более слабой стороне массированными поставками вооружения, включая тяжелое, что объективно затягивает военные действия и отдаляет достижение целей демилитаризации и денацификации. Конечно, находятся и такие, кто напоминает, что именно всемерная военно-техническая помощь СССР борющемуся народу Вьетнама позволила изгнать американцев из этой страны.

А вот автору статьи в японском издании Yahoo News Japan Ёдзи Камэяме ближе другая аналогия, а именно с советско-финской войной 1939–1940 годов. Он пишет:

«С момента начала военной спецоперации на Украине прошло более пяти месяцев. Это значительно больше, чем три месяца войны между СССР и Финляндией в период с 1939 по 1940 год, которая напоминает мне этот конфликт.

Свою роль в этом сыграло упорное сопротивление Украины, а также успешные поставки оружия из США. Америка и НАТО пытаются подготовиться к затяжным действиям, предполагая, что конфликт быстро не закончится».

Помощь Украине (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Но сейчас не середина XX века, мы живем во взаимозависимом мире глобализации, когда «натуральное хозяйство» и автономизация экономики отдельного государства невозможны или весьма затруднительны даже в такой самодостаточной державе, как Россия. Это тем более справедливо для сравнительно небольших государств Европы или бедной сырьевыми ресурсами Японии.

По мнению автора статьи, не получится и, что называется, отсидеться в сторонке, занять нейтральную позицию.

«В этом смысле странно, что США и НАТО готовятся к долгосрочной борьбе. Тем не менее поддержка Киева и санкции против Москвы сопряжены со значительными издержками.

Я говорю о том, что западные страны готовы оплачивать эти расходы в долгосрочной перспективе. Безусловно, как член западного мира Япония также несет эти затраты. Между тем украинский кризис затрагивает всю мировую экономику. Избежать дефицита и высоких цен не получится независимо от того, примете ли вы чью-то сторону или сохраните нейтралитет», — убежден Камэяма.

Японский комментатор затрагивает различные аспекты последствий занятой «коллективным Западом» антироссийской политики санкций, различного рода эмбарго и рестрикций. При этом он задается вопросом, кому вредят антироссийские санкции?

Свой анализ Камэяма начинает с якобы устроенного Москвой и чуть ли не лично президентом РФ Владимиром Путиным надуманного «продовольственного кризиса». Автор разъясняет японцам:

«Первого августа при участии ООН и Турции Россия и Украина возобновили поставки зерна из Одессы в согласии с соответствующим соглашением…

В ходе обсуждения было решено, что мины, установленные украинскими военными в Одессе и других экспортных портах, будут обезврежены. Это хорошо для российской стороны.

Кроме того, будут сняты ограничения, затрагивавшие экспорт не только украинского, но и российского зерна, а также удобрений. Несмотря на пользу для Москвы, это также позитивно скажется на глобальной продовольственной безопасности. На долю России и Белоруссии приходится 15% мирового рынка химических удобрений.

Помимо зерна, ещё одной серьезной проблемой являются поставки российского газа, важного источника энергии для Европы. Дело в том, что из-за проверки и ремонта турбин на газопроводе «Северный поток», который идет из России в Германию через Балтийское море, объемы прокачки сократились».

Оценивая ситуацию, автор статьи считает, что за счет переговоров по поводу урегулирования экспорта зерна Москва пытается проделать брешь в западных санкциях. Дескать, она воспользовалась тем, что усиление ограничений оказывает негативное влияние на Европу и другие страны мира.

«Поскольку ситуация вокруг Украины не улучшается, сейчас обсуждается вопрос о том, действительно ли санкции против России приносят пользу», — признает Камэяма.

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И такой вопрос задают многие, причем не только в далекой Японии. Признавая это, японский политолог приходит к важному заключению о том, что «в Европе начинает проявляться усталость от Украины». При этом он считает, что такая усталость накапливалась годами. А именно такие настроения наблюдались в течение восьми лет, прошедших после «аннексии» Россией Крыма в 2014 году и начала конфликта на востоке Украины, кульминацией которого стала нынешняя спецоперация. Еще одна важная констатация японского аналитика в том, что у народов мира, и особенно у европейцев, «экономические, социальные и международные политические потрясения, связанные с конфликтом, усилили чувство неуверенности в будущем».

Надо отдать должное прозорливости и глубине анализа японского политолога. Он не усматривает в событиях на Украине лишь локальный конфликт, якобы рожденный честолюбивым стремлением Путина, как подчас пишут на Западе, «восстановить Советский Союз». Камэяма называет происходящее «поворотным моментом в истории, который приведет к перестройке международной политики периода после холодной войны и, более того, мирового порядка», и призывает «успокоиться и окончательно докопаться до корней проблемы».

Как и многие другие японские авторы аналитических статей, Камэяма завершает свой анализ мыслью о том, как происходящее в мире может отразиться на его стране, Японии. Он считает, что происходящее на Украине создает опасность применения силы в других регионах. Традиционно допускается, что, например, Китай, вероятно, может планировать аннексию острова Тайвань.

«Что делать Японии? Углубилось ли сотрудничество Токио с США и Австралией до такой степени, что она сможет оперативно отреагировать? Необходимы открытые дискуссии», — заключает автор статьи.