Горно-Алтайск, 19 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Столица Республики Алтая Горно-Алтайск вошёл в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Vitecek~commonswiki Горно-Алтайск

Всего для участия в конкурсе поступило 280 заявок из 75 регионов. Проекты оценивали эксперты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия и так далее. В итоге победителями стали 160 проектов, каждый из которых получит от 70 до 95 млн рублей.

Горно-Алтайск представил на конкурсе проект благоустройства площади Ленина в центре города, а также Центрального сквера культуры и отдыха. На его реализацию город получит максимальную сумму премии.

«Благодаря победе Горно-Алтайска в конкурсе площадь им. В. И. Ленина и территорию Центрального сквера благоустроят в 2023–2024 годах», — добавили в мэрии.