Internet Money выпустили новый мини-альбом
Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Американский продюсерский коллектив Internet Money представил новый проект под названием We All We Got. Выход пластинки состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 19 августа.
Опубликованный мини-альбом включил в себя 6 композиций, в записи которых поучаствовали Lil Tecca, Lil Yachty, Yeat, Destroy Lonely и другие. По словам самих музыкантов, We All We Got стал идейным продолжением их дебютного проекта под названием B4 The Storm, выпущенного в 2020 году.
Напомним, коллектив Internet Money был образован в Лос-Анджелесе (США) в 2016 году. С того момента участники группы успели записать совместные работы с такими артистами, как Roddy Ricch, Trippie Redd, Gunna, Wiz Khalifa, а также выпустить два полноформатных релиза.