Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Американский продюсерский коллектив Internet Money представил новый проект под названием We All We Got. Выход пластинки состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 19 августа.

Цитата из интервью для Lyrical Lemonade Internet Money

Опубликованный мини-альбом включил в себя 6 композиций, в записи которых поучаствовали Lil Tecca, Lil Yachty, Yeat, Destroy Lonely и другие. По словам самих музыкантов, We All We Got стал идейным продолжением их дебютного проекта под названием B4 The Storm, выпущенного в 2020 году.

Напомним, коллектив Internet Money был образован в Лос-Анджелесе (США) в 2016 году. С того момента участники группы успели записать совместные работы с такими артистами, как Roddy Ricch, Trippie Redd, Gunna, Wiz Khalifa, а также выпустить два полноформатных релиза.