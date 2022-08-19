Стокгольм, , 12:21 — REGNUM Умеренные хотят, чтобы муниципальным властям Швеции было разрешено устанавливать наружные камеры видеонаблюдения без предварительного обращения за разрешением. Об этом 19 августа заявил лидер партии Ульф Кристерссон, пишет газета Aftonbladet.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

«У нас очень устаревшая нормативно-правовая база в отношении камер видеонаблюдения», — подчеркнул лидер оппозиции на пресс-конференции в Гётеборге.

Так, например, полиция Швеции уже может устанавливать камеры слежения без разрешения, и оппозиция хочет, чтобы муниципалитеты могли устанавливать камеры там, где они сочтут это необходимым, без предварительных согласований.

По словам Кристерссона, сегодняшнее шведское законодательство затрудняет работу по предупреждению преступности в стране.

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