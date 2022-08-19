Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM Сотрудники полиции и СКР по Свердловской области помогли найти женщину, укрывавшую ребёнка от бывшего супруга. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Следственный комитет Sledcom.ru

Женщину с ребёнком нашли 18 августа в Бийске Алтайского края. Ранее семья там проживала, однако после развода женщина с 5-летним сыном переехала в Свердловскую область. Тогда и начались поиски.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, значительную помощь в поисках оказали судебные приставы Алтайского края. Таким образом они исполняли судебное решение о передачи мальчика отцу.

Отмечается, что здоровью мальчика и его матери ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ («незаконное лишение человека свободы»).