Рим, 19 августа 2022, 12:06 — REGNUM Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Москва может принять решение о прекращении его поставок на Апеннины, заявил 19 августа бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони.
Он добавил, что Италии Нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов.
Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере два плавучих терминала сжиженного природного газа направятся в Европу в ближайшие месяцы в рамках стремления ЕС заменить поставки российского газа топливом из других источников.
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