Рим, 19 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Москва может принять решение о прекращении его поставок на Апеннины, заявил 19 августа бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони.

European People's Party Сильвио Берлускони

«Конечно, при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, поддерживает ли он призыв Демократической партии и партии «Братья Италии» к правительству остановить поставки российского газа.

Он добавил, что Италии Нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов.

«Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере два плавучих терминала сжиженного природного газа направятся в Европу в ближайшие месяцы в рамках стремления ЕС заменить поставки российского газа топливом из других источников.

Читайте также: Страдающая от газового голода Европа получит новые СПГ-терминалы