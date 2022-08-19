Варшава, 19 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Польская студия Yaza Games анонсировала выход игры Inkulinati в раннем доступе зимой 2022 года. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

Игра будет доступна на PC, Xbox One и Xbox Series S/X. Точной даты выхода разработчик не огласил. Также по словам студии, проект позже должен выйти на Nintendo Switch.

Напомним, что Inkulinati — это однопользовательская игра в жанре пошаговой стратегии, анонсированная ещё в 2020 году. Проект выполнен в стиле средневековой рукописи. Игроку предстоит взять на себя управление рыцарями и мифическими животными, и участвовать в боях.