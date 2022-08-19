Оренбург, , 12:04 — REGNUM Глава Оренбурга Сергей Салмин анонсировал отставки в администрации города. В эфире ГТРК — «Оренбург» причиной увольнений он назвал профессиональное выгорание.

Отставка Pixabay.com

Салмин считает, что члены команды саботируют процессы. В мэрии за последнее время произошёл ряд кадровых изменений.

«И я не посмотрю ни на какие предыдущие якобы заслуги и фамилии. К большому сожалению, уже многие выгорели. Генерить светлые идеи не способны и добиваться результатов тоже. Всех неэффективных людей я буду из команды Оренбурга вычищать», — заявил глава муниципалитета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в структуре администрации Оренбурга произойдут изменения. Проект уже направлен в горсовет на рассмотрение.

Напомним также, что в мэрию Салмин пришёл в июле 2021 года. До этого он возглавлял минспорта региона. После отставки Владимира Ильиных, который стал депутатом Госдумы, Салмин занял должность мэра.

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