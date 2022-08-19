Донецк, , 12:04 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики с начала спецоперации освобождены 270 населённых пунктов. Об этом 19 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Флаги ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

В информации, опубликованной в телеграм-канале штаба, говорится, что с начала военной операции силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России освободили на территории республики 270 населённых пунктов, включая Зайцево и Дачу.

За сутки противник выпустил по населённым пунктам республики 375 боеприпасов, рассказали в штабе.