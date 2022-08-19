Вашингтон, 19 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Шутер Quake Champions от американского разработчика id Software вышел из раннего доступа. Информация об этом появилась на странице проекта в Steam.

компания Bethesda Softworks Логотип игры Quake

Игра находилась в раннем доступе с 22 августа 2017 года. id Software не делала никаких объявлений в социальных сетях и не выпускал тизеров.

Напомним, что Quake Champions — это многопользовательский шутер от первого лица, анонсированный в 2016 году в рамках выставки E3. Проект объединяет в себе сюжет первого Quake и механику боя Quake III Arena.