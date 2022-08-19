Москва, , 12:03 — REGNUM Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 на Бали — это событие номер один на эти несколько недель, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«Президент Путин впервые предстанет перед мировой элитой и мировой прессой, как человек изменивший этот мир. Все взгляды будут прикованы к нему, а не к Байдену или Шольцу или несчастному Зеленскому.

Когда-то президент Путин сказал: «после смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем». Теперь мировым лидерам есть с кем поговорить полезнее, чем с Ганди.

И к президенту России на Бали будет из них очередь стоять, а уж про итоговую пресс- конференцию о говорить не стоит», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20, который состоится в ноябре на Бали, планирует посетить президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал 19 августа глава Индонезии Джоко Видодо.

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