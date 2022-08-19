Москва, 19 августа 2022, 12:03 — REGNUM Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 на Бали — это событие номер один на эти несколько недель, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20, который состоится в ноябре на Бали, планирует посетить президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал 19 августа глава Индонезии Джоко Видодо.
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