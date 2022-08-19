Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге 19 августа открылся Арктический салон, на котором расскажу про освоение и развитие Севера России, а также представят возможности арктического туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Схема проведения Арктического салона в Санкт-Петербурге Пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга

Мероприятия салона проходят в Петропавловской крепости Северной столицы. Там открыты десять интерактивных «полярных станций». Среди них, например, «Арктический туризм», выставка «Путешествие в Арктику», «Арктическое кино» и другие.

В рамках секции «Деловая Арктика» проведут дискуссии о цифровизации районов Крайнего Севера, влиянии креативных индустрий на развитие земель. А выставка на территории Петропавловской крепости будет принимать гостей до 4 сентября.

«Роль нашего города — крупнейшего промышленного и научного центра, стоящего у истоков освоения Арктики, в развитии северных регионов России сегодня как никогда значима, — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. — На мероприятиях Арктического салона можно будет больше узнать о перспективах развития этого региона и роли Петербурга в решении этих задач».

Отметим, что Арктический салон пройдёт в Петербурге с 19 по 21 августа 2022 года, вход свободный. Мероприятия проходят при участии городского туристско-информационного бюро.