Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Релиз игры High On Life от американского разработчика Squanch Games был отложен на 13 декабря 2022 года. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

Рик и Морти Цитата из мc « Рик и Морти» США

«Мы работаем над тем, чтобы добиться наилучшего игрового опыта от High On Life, поэтому дата выхода игры будет изменена», — пишет разработчик. Напомним, что проект должен был выйти 25 октября 2022 года на Xbox One, Xbox Series S/X и PC.

High On Life — это однопользовательская игра в жанре шутер. Автором проекта является Джастин Ройланд, один из создателей комедийного мультсериала «Рик и Морти».

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