Кишинёв, 19 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Правительство Молдавии установило предельную цену на дрова почти в пять раз выше, чем их себестоимость. Об этом заявил сотрудник Национального парка «Орхей» Ильян Кашу в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Юлия Безуглова ИА REGNUM Запас дров

Он отметил, что официальная стоимость дров в республики установлена на уровне 800 леев за складочный кубический метр (около 2,5 тыс. рублей). При этом, по информации Кашу, лесные хозяйства госпредприятия Moldsilva в среднем тратят на заготовку 1 складометра 170 леев (около 500 рублей).

«Вычитаем эту сумму из цены продажи и выходим на чистую прибыль государственных лесных хозяйств в размере 630 леев. Только на одном складометре», — заявил Кашу.

По его расчётам, госпредприятие получит 630 млн леев (около 2 млрд рублей) в качестве прибыли, если продаст запланированный 1 млн кубометров дров. Кашу напомнил, что такие цены устанавливают для населения не на газ или электричество, которое экспортируют, а на собственные лесоматериалы.

Напомним, в Молдавии готовятся к дефициту природного газа в зимний период. В рамках этой программы правительство ограничило цены на дрова, которые стали расти из-за дефицита древесины. В зависимости от ценности пород цены колеблются от 550 — 875 леев за складометр.