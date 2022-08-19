Калуга, , 12:56 — REGNUM В Калужской области объём потребления продовольственных товаров с начала августа в среднем увеличился на 41% в сравнении с маем 2022 года. В 2,3 раза увеличился объём потребления сахара, в 1,5 раза — соли (сезон заготовок). При этом средние цены на эти товары практически не изменились. Об этом 19 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные УФНС по Калужской области.

Продовольственные товары Admoblkaluga.ru

По информации регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости, с 10 по 17 августа значительных изменений цен на большинство товаров, подлежащих мониторингу, не зафиксировано. Уменьшились цены на плодоовощную группу товаров — максимально на помидоры. Дефицита товаров на территории области нет.

Среди соседних регионов в Калужской области (по состоянию на 15 августа) наблюдаются минимальные цены на кур охлажденных и мороженных, масло подсолнечное, маргарин, сахар-песок, соль поваренную пищевую, муку пшеничную, крупы (рис, гречка), вермишель, капусту белокочанную свежую, помидоры и бананы.

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